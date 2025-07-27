Крылатые ракеты и солдаты: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Ситуация на фронте 26 июля

Генштаб ВСУ ранее опубликовал сводку, сообщив, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.

В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.

По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Оккупанты продвинулись в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Аналитики также спрогнозировали, что РФ готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и беспилотников.

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