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Крылатые ракеты и солдаты: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили еще 920 оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 26 на 27 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 920 российских солдат и 11 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 049 250 (+920 ) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 057 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 063 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 30 822 (+10) ед;
  • РСЗО - 1449 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1201 (+0) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 48 158 (+199) ед;
  • крылатых ракет - 3546 (+11) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 493 (+122) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Ситуация на фронте 26 июля

Генштаб ВСУ ранее опубликовал сводку, сообщив, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.

В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.

По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Оккупанты продвинулись в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Аналитики также спрогнозировали, что РФ готовит более масштабные удары по Украине, о чем свидетельствует увеличение производства в РФ ракет и беспилотников.

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