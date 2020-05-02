Криклий заявил о необходимости 150 тысяч работников в инфраструктурные отрасли

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Для обновления украинских дорог "Укравтодор" привлекает около 38 тысяч специалистов-дорожников

Несмотря коронакризис инфраструктурные и смежные отрасли нуждаются в привлечении 150 тысяч новых специалистов. Об этом заявил руководитель Мининфраструктуры Владислав Криклий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе ведомства.

Для примера, по его словам, для обновления украинских дорог "Укравтодор" привлекает около 38 тысяч специалистов-дорожников.

“Едва ии не самое главное задание правительства, особенно в условиях коронакризиса, заключается в обеспечении людей необходимым количеством рабочих мест, достойной оплатой и безопасными условиями труда. Около 38 тысяч специалистов-дорожников привлекает "Укравтодор" для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более 3000 вакансий открыла "Укрпочта". Мы прилагаем все усилия, чтобы у людей была работа в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших работников”, - отметил Криклий.

Таким образом, в рамках совместного проекта Офиса президента, Кабмина и "Укравтодора" “Дороги и работа” будут привлечены около 38 тысяч дорожников-асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров и других рабочих. Они будут обеспечены достойными заработными платами и социальными гарантиями.

На сайте проекта можно ознакомиться с перечнем открытых вакансий, которые упорядочены по трем критериям: профессия, компания, предлагающая работу, и регион. Сайт также содержит необходимую информацию о том, как без опыта работы можно стать дорожником. Для этого налажено сотрудничество с “Учебным центром подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров”.

Кроме этого, более 3000 вакансий предлагает "Укрпочта". Самые нужные - почтальоны, водители, сортировщики, начальники и операторы почтовых отделений, региональные менеджеры, аналитики.

Напомним, с начала карантина в Украине появилось более 127 тыс. безработных. При этом всего на 28 апреля официально зарегистрировано более 430 тысяч безработных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявил, что украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен. Он также заявлял, что около 170 тысяч рабочих мест появятся в ходе "Большой стройки" и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.