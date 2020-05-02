Криклій заявив про потребу 150 тисяч працівників в інфраструктурні галузі

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Для оновлення українських доріг "Укравтодор" залучає близько 38 тисяч фахівців-дорожників

Попри коронакризу інфраструктурні та суміжні галузі мають потребу в залученні 150 тисяч нових фахівців. Про це заявив керівник Мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Для прикладу, за його словами, для оновлення українських доріг "Укравтодор" залучає близько 38 тисяч фахівців-дорожників.

“Чи не найголовніше завдання уряду, особливо в умовах коронакризи, полягає у забезпеченні людей необхідною кількістю робочих місць, гідною оплатою та безпечними умовами праці. Близько 38 тисяч фахівців-дорожників залучає "Укравтодор" для оновлення українських доріг. Це дозволить створити ще близько 120 тисяч робочих місць у супутніх галузях. Понад 3000 вакансій відкрито "Укрпоштою". Ми докладаємо всіх зусиль, щоб люди мали роботу в такий непростий час, підвищуємо безпеку праці та соціальні гарантії для наших працівників”, - зазначив Криклій.

Таким чином, у рамках спільного проекту Офісу президента, Кабміну та "Укравтодору" “Дороги та робота” буде залучено близько 38 тисяч дорожників-асфальтобетонників, машиністів, водіїв, шляхових майстрів та інших робітників. Вони будуть забезпечені гідними заробітними платами та усіма соціальними гарантіями.

На сайті проекту можна ознайомитися з переліком відкритих вакансій, які впорядковані за трьома критеріями: професія, компанія, що пропонує роботу, та регіон. Сайт також містить необхідну інформацію про те, як без досвіду роботи можна стати дорожником. Для цього налагоджено співпрацю з “Навчальним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів”.

Крім цього, понад 3000 вакансій пропонує "Укрпошта". Найпотрібніші - листоноші, водії, сортувальники, начальники та оператори поштових відділень, регіональні менеджери, аналітики.

Нагадаємо, з початку карантину в Україні з'явилося понад 127 тис. безробітних. При цьому загалом на 28 квітня офіційно зареєстровано понад 430 тисяч безробітних.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українцям на період карантину будуть пропонувати роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень. Він також заявляв, що близько 170 тисяч робочих місць з'являться в ході "Великого будівництва" і ще близько 150 тисяч - у супутніх сферах.