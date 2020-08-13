Криклій: танкер Delfi мають відбуксирувати за два тижні

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Підйом танкера буде безкоштовним для держави

Затонулий в Одесі танкер Delfi мають відбуксирувати за два тижні. Підряднику дали термін до Дня незалежності України, який відзначається 24 серпня.

Про це на брифінгу в Харкові заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, судновласник кілька разів переносив терміни, однак це не призвело до жодних результатів.

"Ми визнали цю подію надзвичайної ситуацією, передали повноваження АМПУ, і тепер це все координується Адміністрацією морських портів... І протягом двох тижнів до Дня незалежності вони мають зробити викренювання і відігнати нарешті цей буксир", - заявив Криклій.

Нагадаємо, раніше Криклій заявляв, що танкер Delfi піднімуть безкоштовно, а роботи будуть прискорені.

Цей танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.

Раніше розглядалася можливість розрізати танкер для евакуації, однак Державна екологічна інспекція заявила, що потенційна шкода довкіллю може в 40 разів перевищити всі ті розливи нафти, які були з 22 листопада минулого року.