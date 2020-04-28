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Криклий: сотрудничество УЗ с Deutsche Bahn пока на паузе

Новости » Политика     28.04.2020 - 16:53
Криклий: сотрудничество УЗ с Deutsche Bahn пока на паузе
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Сотрудничество с немецкой компанией перенесли из-за карантина

Из-за карантина в Украине вопрос сотрудничества "Укрзализныци" с немецким Deutsche Bahn пока поставлен на паузу. Об этом в интервью biz.liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на сегодня вопрос консультаций Deutsche Bahn поставлен на паузу.

"Вы помните сумму тендера - 80+ млн гривен. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать - у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - отметил Криклий.

Он также заявил, что реформа над трансформацией "Укрзализныци" продолжится, холдинг будет состоять из трех операторов - инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки.

Напомним, в феврале "Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn. Сообщалось, что сотрудничество будет иметь более консультативный характер, хотя украинская сторона рассчитывает на глубокое сотрудничество.

В самом Deutsche Bahn уточняли, что управление "Укрзализныцей" продолжится украинской стороной, а на первых этапах речь идет только о консультировании. Дальнейшие шаги сотрудничества между компаниями будет зависеть от того, насколько успешными будут консультации.

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Новости Украины УкрзализныцяВладислав Криклий
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