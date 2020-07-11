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Криклій розповів, коли танкер Delfi приберуть з пляжу Одеси

Одеса, Субота 11 липня 2020 16:25
Криклій розповів, коли танкер Delfi приберуть з пляжу Одеси
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Дмитро Левицький

Роботи планують завершити до 20 липня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій назвав терміни виконання робіт з підйому затонулого на одеському узбережжі танкера Delfi. Роботи будуть завершені до 20 липня, але за певних умов.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Криклія, затонулий танкер приберуть з одеського пляжу у заплановані строки за умови ясної погоди та відсутності хвиль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Одеси зажадав якомога скоріше прибрати затонулий танкер Delfi з одеського узбережжя. Танкер затонув 22 листопада 2019 року через штормову погоду. Власник обіцяв прибрати судно з узбережжя до кінця березня, але роботи так і не виконали.

Як писало РБК-Україна, прибрати затонулий танкер Delfi в Одеській ОДА обіцяли прибрати до 20 липня, але власник просить продовжити термін виконання робіт до серпня.

Крім того, у червні з затонулого танкера Delfi пролилося пальне, що спричинило забруднення води поблизу міського пляжу.

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