Криклий и Петрашко не пришли на заседание фракции "Слуги народа"

Министры инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко, которые подали в отставку , не пришли на заседание фракции "Слуга народа". В то же время на заседании присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ни Криклий, ни Петрашко не были на фракции. Нам не сказали, по каким причинам они решили написать заявления (об отставке - ред.). На заседании был премьер-министр, который предложил нам кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко", - рассказал он.

По его словам, первым нардепы заслушали Кубракова, который претендует на пост министра инфраструктур. Действующий глава "Укравтодора", как рассказал Тистык, получил очень мощную поддержку со стороны фракции.

"Со своей стороны могу сказать, что я, как и многие мои коллеги, поддержали эту кандидатуру. На своем месте он показал себя как профессионал. Дополнительных вопросов к нему не было, кроме того, что он собирается делать на новой должности", - сказал нардеп.