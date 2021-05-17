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Криклий и Петрашко не пришли на заседание фракции "Слуги народа"

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 21:46
Криклий и Петрашко не пришли на заседание фракции "Слуги народа" Коллаж РБК-Украина: Игорь Петрашко и Владислав Криклий (facebook.com vladkryklii и factor.news.info)
Автор: Ульяна Безпалько

Министры инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко, которые подали в отставку, не пришли на заседание фракции "Слуга народа". В то же время на заседании присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом РБК-Украина сказал нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык.

"Ни Криклий, ни Петрашко не были на фракции. Нам не сказали, по каким причинам они решили написать заявления (об отставке - ред.). На заседании был премьер-министр, который предложил нам кандидатуры Александра Кубракова и Алексея Любченко", - рассказал он.

По его словам, первым нардепы заслушали Кубракова, который претендует на пост министра инфраструктур. Действующий глава "Укравтодора", как рассказал Тистык, получил очень мощную поддержку со стороны фракции.

"Со своей стороны могу сказать, что я, как и многие мои коллеги, поддержали эту кандидатуру. На своем месте он показал себя как профессионал. Дополнительных вопросов к нему не было, кроме того, что он собирается делать на новой должности", - сказал нардеп.

Напомним, на прошлой неделе Криклий и Петрашко написали заявления об отставке с должностей министров. На их кресла претендуют действующие руководитель "Укравтодора" и глава налоговой. Сегодня фракция СН одобрила эти кандидатуры.

Как писало РБК-Украина, вопрос отставки министров парламент рассмотрит завтра, 18 мая, а голосовать за назначение новых министров планируют в четверг.

Больше о кадровой ситуации в правительстве читайте в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет трех министров".

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