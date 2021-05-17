Криклій та Петрашко не прийшли на засідання фракції "Слуги народу"

Міністри інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, які подали у відставку , не прийшли на засідання фракції "Слуга народу". Водночас на засіданні був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ні Криклій, ні Петрашко не були на фракції. Нам не сказали, з яких причин вони вирішили написати заяви (про відставку - ред.). На засіданні був прем'єр-міністр, який запропонував нам кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка", - розповів він.

За його словами, першим нардепи заслухали Кубракова, який претендує на пост міністра інфраструктур. Чинний глава "Укравтодору", як розповів Тістик, отримав дуже потужну підтримку з боку фракції.

"Зі свого боку можу сказати, що я, як і багато моїх колег, підтримали цю кандидатуру. На своєму місці він показав себе як професіонал. Додаткових питань до нього не було, крім того, що він збирається робити на новій посаді", - сказав нардеп.