Криклій та Петрашко не прийшли на засідання фракції "Слуги народу"
Міністри інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, які подали у відставку, не прийшли на засідання фракції "Слуга народу". Водночас на засіданні був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це РБК-Україна сказав нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик.
"Ні Криклій, ні Петрашко не були на фракції. Нам не сказали, з яких причин вони вирішили написати заяви (про відставку - ред.). На засіданні був прем'єр-міністр, який запропонував нам кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка", - розповів він.
За його словами, першим нардепи заслухали Кубракова, який претендує на пост міністра інфраструктур. Чинний глава "Укравтодору", як розповів Тістик, отримав дуже потужну підтримку з боку фракції.
"Зі свого боку можу сказати, що я, як і багато моїх колег, підтримали цю кандидатуру. На своєму місці він показав себе як професіонал. Додаткових питань до нього не було, крім того, що він збирається робити на новій посаді", - сказав нардеп.
Нагадаємо, минулого тижня Криклій та Петрашко написали заяви про відставку з посад міністрів. На їх крісла претендують чинні керівник "Укравтодору" та глава податкової. Сьогодні фракція СН схвалила ці кандидатури.
Як писало РБК-Україна, питання відставки міністрів парламент розгляне завтра, 18 травня, а голосувати за призначення нових міністрів планують в четвер.
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