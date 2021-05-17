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Криклій та Петрашко не прийшли на засідання фракції "Слуги народу"

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 21:46
Криклій та Петрашко не прийшли на засідання фракції "Слуги народу" Колаж РБК-Україна: Ігор Петрашко та Владислав Криклій (facebook.com vladkryklii та factor.news.info)
Автор: Уляна Безпалько

Міністри інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, які подали у відставку, не прийшли на засідання фракції "Слуга народу". Водночас на засіданні був присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це РБК-Україна сказав нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик.

"Ні Криклій, ні Петрашко не були на фракції. Нам не сказали, з яких причин вони вирішили написати заяви (про відставку - ред.). На засіданні був прем'єр-міністр, який запропонував нам кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка", - розповів він.

За його словами, першим нардепи заслухали Кубракова, який претендує на пост міністра інфраструктур. Чинний глава "Укравтодору", як розповів Тістик, отримав дуже потужну підтримку з боку фракції.

"Зі свого боку можу сказати, що я, як і багато моїх колег, підтримали цю кандидатуру. На своєму місці він показав себе як професіонал. Додаткових питань до нього не було, крім того, що він збирається робити на новій посаді", - сказав нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня Криклій та Петрашко написали заяви про відставку з посад міністрів. На їх крісла претендують чинні керівник "Укравтодору" та глава податкової. Сьогодні фракція СН схвалила ці кандидатури.

Як писало РБК-Україна, питання відставки міністрів парламент розгляне завтра, 18 травня, а голосувати за призначення нових міністрів планують в четвер.

Більше про кадрову ситуацію в уряді читайте в матеріалі "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

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