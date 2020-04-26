Минздрав о карантине: в случае резкого снижения заболеваемости завершим раньше

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав рассматривает переход сразу к третьему или четвертому этапу

В случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем было запланировано правительством. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главного санврача, в случае стремительного уменьшения количества новых случаев коронавируса Украина может перейти сразу к третьему или четвертому этапу выхода из карантина в рамках плана Кабинета министров.

"Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - заявил Ляшко.

Напомним, 24 апреля правительство обнародовало план выхода Украины из карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. План правительства состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Кроме того, в правительстве анонсировали новые стандарты жизни и социального поведения после ослабления карантина. В правительстве не исключают, что украинцы будут вынуждены избегать больших скоплений людей, соблюдать социальное дистанцирование, обрабатывать поверхности и пользоваться средствами индивидуальной защиты.