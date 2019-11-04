Криклий: МАУ станет банкротом, если не погасит долги государству

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

МАУ обсуждает график погашения долгов с "Украэрорухом"

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) станет банкротом, если не погасит долги перед государством. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, на сегодняшний день у МАУ есть долги перед государством.

"Очень на это (погашение долгов, - ред.) рассчитываю, иначе компания - банкрот. А это не очень хорошо", - отметил Криклий.

Он также добавил, что компания обсуждает график погашения с "Украэрорухом".

"Сами инициировали этот график, уже начали выплаты. Со своей стороны, они анонсировали, что закрывают все убыточные рейсы, в основном на азиатский регион, и сконцентрируются на прибыльных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель", - подчеркнул министр.

Напомним, по данным журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", МАУ закончила 2018 год с огромным убытком - 2,7 млрд гривен, и на май 2019 года была должна "Украэроруху" 476 млн гривен.

Отметим, ранее Криклий заявил, что европейские бюджетные авиакомпании могут открыть дочерние предприятия в Украине для внутренних перевозок.