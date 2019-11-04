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Криклій: МАУ стане банкрутом, якщо не погасить борги державі

Новини » Політика     04.11.2019 - 10:54
Криклій: МАУ стане банкрутом, якщо не погасить борги державі
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

МАУ обговорює графік погашення боргів з "Украерорухом"

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) стане банкрутом, якщо не погасить борги перед державою. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на сьогоднішній день у МАУ є борги перед державою.

"Дуже на це (погашення боргів, - ред.) розраховую, інакше компанія - банкрут. А це не дуже добре", - зазначив Криклій.

Він також додав, що компанія обговорює графік погашення з "Украерорухом".

"Самі ініціювали цей графік, вже почали виплати. Зі свого боку, вони анонсували, що закривають усі збиткові рейси, в основному на азіатський регіон, і сконцентруються на прибуткових напрямах, щоб змінити свою фінансову модель", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", МАУ закінчила 2018 рік з величезним збитком - 2,7 млрд гривень, і на травень 2019 року заборгувала "Украероруху" 476 млн гривень.

Зазначимо, раніше Криклій заявив, що європейські бюджетні авіакомпанії можуть відкрити дочірні підприємства в Україні для внутрішніх перевезень.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїнибанкротствоВладислав Криклій
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