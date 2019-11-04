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Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине

Новости » Общество     04.11.2019 - 10:01
Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Эти компании должны запускать рейсы внутри страны

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что европейские бюджетные авиакомпании могут открыть дочерние предприятия в Украине для внутренних авиаперевозок. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, почему у европейских лоукостеров нет маршрутов между городами Украины, Криклий заявил:

"У европейских лоукостеров есть законодательные ограничения. Если наши перевозчики могут внутри Ирландии летать, тогда и они могут у нас внутри летать без регистрации. Поэтому здесь вопрос политической воли... Мы же всех приглашаем регистрировать в рамках украинского законодательства дочерние предприятия. Не хочу забегать вперед, но пока имеем положительные сигналы", - сказал он, отметив, что речь идет об иностранных компаниях.

Напомним, ранее Криклий говорил, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили крупнейшего европейского лоукостера Ryanair. Также он сообщил, что для привлечения иностранных авиакомпаний на внутренний рынок могут отменить НДС.

Напомним, ранее в интервью Криклий заявил, что Кабинет министров будет отзывать своих представителей из наблюдательного совета "Укразализныци" и что к нынешнему руководителю компании есть замечания.

Также министр инфраструктуры рассказал о влиянии главы министерства внутренних дел Арсена Авакова в Кабмине. По его словам, Аваков не демонстрирует явных попыток влиять на состав Кабмина.

Владислав Криклий: Со стороны Авакова влияния или попыток на что-то влиять я не вижу Ryanair запускает еще более 40 маршрутов из Украины
Новости Украины лоукостВладислав Криклий
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