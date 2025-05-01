"Крига скресла". Що означає згода Трампа на продаж зброї Україні: пояснення експерта

"З'являється поле для ширшої співпраці в рамках цієї угоди як з американськими корпораціями, так і зокрема з ВПК. Бо вони тепер також зацікавлені постачати Україні зброю", - зазначив Саакян.

За його словами, схвалення експорту навіть на символічну суму вже створює прецедент.

"50 мільйонів - це сльози. Це дуже маленька сума і ще не зрозуміло, що там. Але сам прецедент того, що Трамп підписує експорт озброєння в Україну - це вже дуже добре. Крига скресла", - вважає експерт.

На його думку, цей крок може розглядатися як сигнал Москві: "Це може бути від нього як меседж до Москви, що він готовий піти на подібні кроки".

Він також припустив, що це рішення може мати внутрішньополітичне підґрунтя у США.

"І, звісно, він (Трамп - ред.) хоче зняти напругу всередині Республіканської партії, де ціла низка кроків непропорційних і схвальних до Путіна, прихильних і навпаки - тиск на Україну сприймається вже як ледь не зрада національних інтересів. Йому треба це знизити. І звідти ж - це готовність республіканців і демократів посилювати санкції проти Росії", - розповів Саакян.