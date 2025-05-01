"Лед тронулся". Что означает согласие Трампа на продажу оружия Украине: объяснение эксперта

"Появляется поле для более широкого сотрудничества в рамках этого соглашения как с американскими корпорациями, так и в частности с ВПК. Потому что они теперь также заинтересованы поставлять Украине оружие", - отметил Саакян.

По его словам, одобрение экспорта даже на символическую сумму уже создает прецедент.

"50 миллионов - это слезы. Это очень маленькая сумма и еще не понятно, что там. Но сам прецедент того, что Трамп подписывает экспорт вооружения в Украину - это уже очень хорошо. Лед тронулся", - считает эксперт.

По его мнению, этот шаг может рассматриваться как сигнал Москве: "Это может быть от него как месседж к Москве, что он готов пойти на подобные шаги".

Он также предположил, что это решение может иметь внутриполитическую подоплеку в США.

"И, конечно, он (Трамп - ред.) хочет снять напряжение внутри Республиканской партии, где целый ряд шагов непропорциональных и одобрительных к Путину, благосклонных и наоборот - давление на Украину воспринимается уже как едва ли не предательство национальных интересов. Ему надо это снизить. И оттуда же - это готовность республиканцев и демократов усиливать санкции против России", - рассказал Саакян.