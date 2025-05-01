"Лед тронулся". Что означает согласие Трампа на продажу оружия Украине: объяснение эксперта
Одобрение экс-президентом США Дональдом Трампом поставок американского вооружения в Украину может стать началом более широкого военно-промышленного сотрудничества между странами.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян
"Появляется поле для более широкого сотрудничества в рамках этого соглашения как с американскими корпорациями, так и в частности с ВПК. Потому что они теперь также заинтересованы поставлять Украине оружие", - отметил Саакян.
По его словам, одобрение экспорта даже на символическую сумму уже создает прецедент.
"50 миллионов - это слезы. Это очень маленькая сумма и еще не понятно, что там. Но сам прецедент того, что Трамп подписывает экспорт вооружения в Украину - это уже очень хорошо. Лед тронулся", - считает эксперт.
По его мнению, этот шаг может рассматриваться как сигнал Москве: "Это может быть от него как месседж к Москве, что он готов пойти на подобные шаги".
Он также предположил, что это решение может иметь внутриполитическую подоплеку в США.
"И, конечно, он (Трамп - ред.) хочет снять напряжение внутри Республиканской партии, где целый ряд шагов непропорциональных и одобрительных к Путину, благосклонных и наоборот - давление на Украину воспринимается уже как едва ли не предательство национальных интересов. Ему надо это снизить. И оттуда же - это готовность республиканцев и демократов усиливать санкции против России", - рассказал Саакян.
У Трампа готовят первую продажу оружия Украине
Сегодня стало известно, что Госдепартамент США передал в Конгресс уведомление о лицензии на экспорт оружия Украине. Сумма контакта - 50 млн долларов или больше.
Помощь США для Украины
Стоит отметить, это будет первая продажа оружия, утвержденная администрацией Трампа для Украины. После возвращения Трампа в Белый дом новая военная помощь Украине не была выделена.
Ранее The New York Times сообщал, что команда Трампа не рассматривает возможности дальнейшей военной помощи Украине, в то время как пакеты, одобренные администрацией Джо Байдена, уже исчерпываются.
Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина готова приобрести у США оружие и системы ПВО на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие по Patriot.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.