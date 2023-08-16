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Кричущі порушення. В МЗС Румунії засудили російські удари по портах України

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Середа 16 серпня 2023 14:49
Кричущі порушення. В МЗС Румунії засудили російські удари по портах України Фото: Лумініца Одобеску (facebook.com/luminita odobescu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Румунія засудила обстріли російських окупантів по портах України, зокрема, зерносховищах в портах "Рені" та "Ізмаїл" Одеської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Румунії Лумініцу Одобеску.

"Я рішуче засуджую продовження ударів Росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах "Рені" й "Ізмаїл"", - написала вона.

Одобеску додала, що цими кричущими порушеннями міжнародного права країна-агресор продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі.

Нічний обстріл України

Цієї ночі російські загарбники вкотре обстріляли південь України за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" над Одеською та Миколаївською областями.

Проте головною ціллю росіян знову були порти. Вони обстріляли порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах виникло загоряння двох тракторів.

Окрім того, постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових.

До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували та мали невдовзі запустити в роботу.

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