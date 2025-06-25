Не кричіть під завалами: ДСНС поділились порадами, які рятують життя

Що робити, якщо опинились під завалами

"Перше, що ми рекомендуємо, щоб у людини був під руками мобільний телефон. Якщо вона може рухатись, треба зателефонувати на 101, 102 і повідомити, що сталася руйнація будинку і вказати номер квартири. При рятувальних роботах в нас є план будинку і ми будемо орієнтуватися, де в першу чергу шукати потерпілих", - радить рятувальник.

Стоволос також наголошує, що при обвалах кричати не потрібно. Якщо є можливість рухатись, то краще взяти два якісь предмети й стукати, щоб був звук.

"Під час аварійно-рятувальних робіт кожні 15-20 хвилин ми проводимо хвилину тиші, щоб це почути. І додатково у нас є навчені собаки, які намагаються знайти людей", - додав експерт.

Яким має бути алгоритм дій при оголошенні тривоги

Під час оголошення повітряної тривоги потрібно негайно пройти в укриття.

"У наших реаліях кожна людина вже повинна визначитись, де вона може укриватися. Є інтерактивна карта в "Дії", де знаходяться всі укриття, які перебувають на обліку місцевих органів виконавчої влади. Якщо є поряд з будинком паркінг якогось суб'єкта господарювання, там можна укриватись. Тобто, перш за все, треба визначитись, куди рухатись", - каже рятувальник.

Стоволос зазначає, що потрібно у коридорі зберігати тривожну валізку, яку треба брати з собою в укриття. У ній мають бути речі першої потреби, ліки, які людина постійно приймає, можливо речі для дітей, якщо спускаєтесь з дітьми, документи тощо.

"Важливо швидко зібратись. У квартирі слід вимкнути світло, а газ і воду не обов'язково перекривати, щоб не втрачати час. Головне простежити, щоб вони були вимкнені. Проміжок часу прильоту балістичної ракети дуже малий, тому не варто гаяти час і затримуватись у помешканні. Слід взяти тривожну валізу і по сходовій клітині, спуститись в укриття. Ліфтом краще не користуватись", - пояснює Стоволос.

У середньому у киян є 10-15 хвилин, щоб пройти в укриття після оголошення тривоги.