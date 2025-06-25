Не кричите под завалами: ГСЧС поделились советами, которые спасают жизни

Что делать, если оказались под завалами

"Первое, что мы рекомендуем, чтобы у человека был под руками мобильный телефон. Если он может двигаться, надо позвонить на 101, 102 и сообщить, что произошло разрушение дома и указать номер квартиры. При спасательных работах у нас есть план дома и мы будем ориентироваться, где в первую очередь искать пострадавших", - советует спасатель.

Стоволос также отмечает, что при обвалах кричать не нужно. Если возможность двигаться, то лучше взять два каких-то предмета и стучать, чтобы был звук.

"Во время аварийно-спасательных работ каждые 15-20 минут мы проводим минуту тишины, чтобы это услышать. И дополнительно у нас есть обученные собаки, которые пытаются найти людей", - добавил эксперт.

Каким должен быть алгоритм действий при объявлении тревоги

Во время объявления воздушной тревоги нужно немедленно пройти в укрытие.

"В наших реалиях каждый человек уже должен определиться, где он может укрываться. Есть интерактивная карта в "Дії", где находятся все укрытия, которые находятся на учете местных органов исполнительной власти. Если есть рядом с домом паркинг какого-то субъекта хозяйствования, там можно укрываться. То есть, прежде всего, надо определиться, куда двигаться", - говорит спасатель.

Стоволос отмечает, что нужно в коридоре хранить тревожный чемоданчик, который надо брать с собой в укрытие. В нем должны быть вещи первой необходимости, лекарства, которые человек постоянно принимает, возможно вещи для детей, если спускаетесь с детьми, документы и тому подобное.

"Важно быстро собраться. В квартире следует выключить свет, а газ и воду не обязательно перекрывать, чтобы не терять время. Главное проследить, чтобы они были выключены. Промежуток времени прилета баллистической ракеты очень мал, поэтому не стоит терять время и задерживаться в помещении. Следует взять тревожный чемодан и по лестничной клетке, спуститься в укрытие. Лифтом лучше не пользоваться", - объясняет Стоволос.

В среднем у киевлян 10-15 минут, чтобы пройти в укрытие после объявления тревоги.