Кричав, що не хоче на війну. У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал

Місцеві ЗМІ опублікували відео інциденту. На ньому видно, що чоловік вийшов на проїжджу частину біля вокзалу, облив себе рідиною, після чого спалахнув і побіг.

За словами очевидців, під час самопідпалу чоловік кричав, що не хоче брати участь у війні в Україні.

Чоловіка вдалося врятувати, проте в якому стані він зараз незрозуміло. Зрозуміло лише те, що його шпиталізували. Як стверджують рязанські паблики, у ньго опік 90% поверхні тіла.