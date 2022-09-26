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Кричав, що не хоче на війну. У російській Рязані чоловік здійснив самопідпал

Фото: У Рязані чоловік здійснив самопідпал на знак протесту проти мобілізації (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На центральному вокзалі російської Рязані чоловік здійснив самопідпал на знак протесту проти мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Місцеві ЗМІ опублікували відео інциденту. На ньому видно, що чоловік вийшов на проїжджу частину біля вокзалу, облив себе рідиною, після чого спалахнув і побіг.

За словами очевидців, під час самопідпалу чоловік кричав, що не хоче брати участь у війні в Україні.

Чоловіка вдалося врятувати, проте в якому стані він зараз незрозуміло. Зрозуміло лише те, що його шпиталізували. Як стверджують рязанські паблики, у ньго опік 90% поверхні тіла.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" у його країні. При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів про плани закликати до 300 тисяч людей.

Після цього у Росії спалахнули протести. Зокрема, сьогодні, 25 вересня, у Дагестані розпочалися акції, на яких люди виступили проти мобілізації та війни в Україні.

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