Кричал, что не хочет на войну. В российской Рязани мужчина совершил самоподжог

На центральном вокзале российской Рязани мужчина совершил самоподжог в знак протеста против мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Местные СМИ опубликовали видео инцидента. На нем видно, что мужчина вышел на проезжую часть возле вокзала, облил себя жидкостью, после чего воспламенился и побежал.
По словам очевидцев, во время самоподжога мужчина кричал, что не не хочет участвовать в войне в Украине.
Мужчину удалось спасти, однако в каком состоянии он находится сейчас непонятно. Ясно лишь то, что его госпитализировали. Как утверждают рязанские паблики, у него ожог 90% поверхности тела.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в его стране. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать до 300 тысяч человек.
После этого в России вспыхнули протесты. В частности, сегодня, 25 сентября, в Дагестане начались акции, на которых люди выступили против мобилизации и войны в Украине.
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