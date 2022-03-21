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Кричащий для всего мира случай. Минздрав отреагировал на захват "скорой" на Харьковщине

Фото: Автомобили медицинской помощи (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения поражено захватом российскими оккупантами бригады скорой помощи, сопровождавшей гуманитарную колонну в Харьковской области.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Вчера случился вопиющий для всего мира случай. В заложники попала бригада "скорой" сопровождавшая гуманитарный конвой. К счастью, сейчас медики находятся в безопасности, на подконтрольной Украине территории", – заявили в ведомстве.

Накануне российские оккупанты захватили гуманитарную колонну в Харьковской области. Среди незаконно задержанных украинцев оказались врач и водитель "скорой".

В понедельник утром войска РФ отпустили пленников из Волчанска. Они собираются и дальше заниматься гуманитарными миссиями.

К слову, с начала войны российские оккупанты разрушили 9 украинских больниц.

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