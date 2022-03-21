Кричущий для всього світу випадок. МОЗ відреагувало на захоплення "швидкої" на Харківщині

Міністерство охорони здоров'я вражене захопленням російськими окупантами бригади швидкої допомоги, що супроводжувала гуманітарну колону в Харківській області.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МОЗ.
"Вчора трапився кричущий для всього світу випадок. В заручники потрапила бригада “швидкої” яка супроводжувала гуманітарний конвой. На щастя, нині медики знаходяться в безпеці, на підконтрольній Україні території", – заявили у відомстві.
Напередодні російські окупанти захопили гуманітарну колону на Харківщині. Серед незаконно затриманих українців опинилися лікар і водій "швидкої".
У понеділок вранці війська РФ відпустили бранців із Вовчанська. Вони збираються надалі займатися гуманітарними місіями.
До слова, з початку війни російські окупанти зруйнували 9 українських лікарень.
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