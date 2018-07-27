Крестный ход в Киеве: нарушения в столице не зафиксированы

По состоянию на 13:00 ситуация в Киеве контролируемая

Руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич заявляет, что во время Крестного хода в Киеве по состоянию на 13:00 правоохранители не зафиксировали никаких нарушений. Об этом Национальная полиция Украина сообщила в Facebook.

Фацевич отметил, что ситуация в городе контролируемая, а безопасность обеспечивает достаточное количество сотрудников полиции.

Александр Фацевич: Станом на першу годину дня порушень громадського порядку у столиці не зафіксовано За словами... Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 27 липня 2018 р.

"По состоянию на час дня нарушений общественного порядка в столице не зафиксировано... Ситуация контролируется. Достаточное количество полицейских обеспечивает публичную безопасность. Нарушений общественного порядка не было. Имеет место только одно ДТП с пострадавшим в Житомирской области с участием автобуса, перевозившего верующих", - отметил руководитель патрульной полиции.

По его словам, в ДТП пострадал водитель, он нарушил Правила дорожного движения.

"Сейчас в столицу уже прибыли все организованные группы верующих, которые ехали автобусами из разных областей страны", - отметили в Нацполиции.

Напомним, как писало РБК-Украина, за безопасностью в Киеве 27 и 28 июля во время Крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

По случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице проходит ряд массовых мероприятий, в связи с этим 27 и 28 июля в центре Киева ограничили движение всех видов транспорта.