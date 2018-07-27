Хресна хода у Києві: порушень у столиці не зафіксовано

Станом на першу годину ситуація у Києві контрольована

Керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич заявляє, що під час Хресної ходи у Києві станом на 13:00 правоохоронці не зафіксували ніяких порушень. Про це Національна поліція України повідомила у Facebook.

Фацевич зазначив, що ситуація у місті контрольована, а безпеку забезпечує достатня кількість співробітників поліції.

Александр Фацевич: Станом на першу годину дня порушень громадського порядку у столиці не зафіксовано За словами... Опубліковано Національна поліція України П'ятниця, 27 липня 2018 р.

"Станом на першу годину дня порушень громадського порядку у столиці не зафіксовано… Ситуація контрольована. Достатня кількість поліцейських забезпечує публічну безпеку. Порушень громадського порядку не було. Має місце тільки одна ДТП з потерпілим в Житомирській області за участі автобусу, який перевозив вірян", - зазначив керівник патрульної поліції.

За його словами, у ДТП постраждав водій, він порушив Правила дорожнього руху.

"Наразі до столиці вже прибули всі організовані групи вірян, які їхали автобусами з різних областей країни", - зазначили у Нацполіції.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, за безпекою в Києві 27 і 28 липня під час Хресної ходи з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі стежитимуть близько 5 тисяч поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

З нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці проходить ряд масових заходів, в зв'язку з цим 27 і 28 липня в центрі Києва обмежили рух усіх видів транспорту.