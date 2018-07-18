В центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта

В Киеве по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины состоятся молебны и крестные ходы

По случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.

24 июля

Ограничение движения транспорта будет действовать с 12:00 до 13:00 на:

Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской)

ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской)

пл. Михайловской

ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля

С 11:00 до 16:30 ограничение движения будет действовать:

ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской);

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской);

Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской);

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);

ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля

С 12:00 до 13:30 движение будет ограничено на:

бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14);

ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской);

Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

В КГГА также напомнили, что празднование продлится в соответствии с указом президента Украины от 8 августа 2017 года "О мерах по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины".

Также во всех районах Киева пройдут праздничные мероприятия. В частности, в образовательных и культурных учреждениях до конца года будут проходить тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, встречи за круглым столом и тому подобное.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года ограничено движение по мосту Патона.