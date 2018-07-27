Крестный ход в Киеве: полиция работает в усиленном режиме

Правоохранители в усиленном режиме будут поддерживать безопасность во время религиозных мероприятий

За безопасностью в Киеве 27 и 28 июля во время Крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что правоохранители в усиленном режиме будут поддерживать общественный порядок и безопасность во время религиозных мероприятий. Также в эти дни будут работать дополнительные группы специалистов взрывотехнической службы, кинологов и следственно-оперативные группы.

"Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы", - сказал Крищенко.

Сегодня утром он провел инструктаж с личным составом, который привлекается для обеспечения публичного правопорядка.

Фото: усиленные меры безопасности в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице проходит ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 27 и 28 июля в центре Киева ограничили движение всех видов транспорта.

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.