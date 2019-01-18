Крещение: качество воды на водоемах в Киеве соответствует нормативам

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты провели анализ на 12 обустроенных для купания локациях

В Киеве качество воды на всех локациях, обустроенных для празднования Крещения, соответствует нормам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Плесо".

Как отмечается, испытательной химической лабораторией КП “Плесо” в течение 16-17 января были отобраны пробы воды на всех локациях.

"По результатам проведенного анализа образцов воды по физико-химическим, органолептическим и санитарно-бактериологическим показателям установлено, что качество воды соответствует требованиям и рекомендациям нормативных документов, в частности Директивы 2006/7/ЕС “Директива по качеству воды в зонах для купания (для пляжных зон)", - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.

Днепровский район:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке);

пляж "Венеция" (остров Долобецкий);

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное, вул. Марка Черемшины);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная);

место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, вул. Приречная);

Наталка 2 (вул. Оболонская Набережная);

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

озеро Иорданское (просп. Степана Бандеры)

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Напомним, в Киеве на Крещение 19 января будет открыт восточный вестибюль станции метро "Гидропарк".

Как писал Styler, 19 января в Украине начнется похолодание.