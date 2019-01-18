Крещение: качество воды на водоемах в Киеве соответствует нормативам

Эксперты провели анализ на 12 обустроенных для купания локациях
В Киеве качество воды на всех локациях, обустроенных для празднования Крещения, соответствует нормам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Плесо".
Как отмечается, испытательной химической лабораторией КП “Плесо” в течение 16-17 января были отобраны пробы воды на всех локациях.
"По результатам проведенного анализа образцов воды по физико-химическим, органолептическим и санитарно-бактериологическим показателям установлено, что качество воды соответствует требованиям и рекомендациям нормативных документов, в частности Директивы 2006/7/ЕС “Директива по качеству воды в зонах для купания (для пляжных зон)", - говорится в сообщении.
Отметим, что в этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.
Напомним, в Киеве на Крещение 19 января будет открыт восточный вестибюль станции метро "Гидропарк".
Как писал Styler, 19 января в Украине начнется похолодание.