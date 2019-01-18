Водохреща: якість води на водоймах у Києві відповідає нормативам

Експерти провели аналіз на 12 облаштованих для купання локаціях
У Києві якість води на всіх локаціях, облаштованих для святування Водохреща, відповідає нормам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Плесо".
Як зазначається, випробувальною хімічною лабораторією КП “Плесо” протягом 16-17 січня було відібрано проби води на усіх локаціях.
"За результатами проведеного аналізу зразків води за фізико-хімічними, органолептичними та санітарно-бактеріологічними показниками встановлено, що якість води відповідає вимогам та рекомендаціям нормативних документів, зокрема Директиви 2006/7/ЕС “Директива з якості води в зонах для купання (для пляжних зон)", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що цьогоріч для святкування Водохреща у Києві облаштувало 12 локацій. На кожній із них 19 січня з 07:00 до 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.
Нагадаємо, у Києві на Водохреща 19 січня буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк".
Як писав Styler, 19 січня в Україні почнеться похолодання.