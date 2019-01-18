Водохреща: якість води на водоймах у Києві відповідає нормативам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти провели аналіз на 12 облаштованих для купання локаціях

У Києві якість води на всіх локаціях, облаштованих для святування Водохреща, відповідає нормам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Плесо".

Як зазначається, випробувальною хімічною лабораторією КП “Плесо” протягом 16-17 січня було відібрано проби води на усіх локаціях.

"За результатами проведеного аналізу зразків води за фізико-хімічними, органолептичними та санітарно-бактеріологічними показниками встановлено, що якість води відповідає вимогам та рекомендаціям нормативних документів, зокрема Директиви 2006/7/ЕС “Директива з якості води в зонах для купання (для пляжних зон)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що цьогоріч для святкування Водохреща у Києві облаштувало 12 локацій. На кожній із них 19 січня з 07:00 до 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

Дніпровський район:

пляж "Дитячий" (біля каплички у Гідропарку);

пляж "Венеція" (острів Долобецький);

пляж "Передмістна Слобідка" (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

пляж "Тельбін" (проспект Павла Тичини);

пляж "Райдужний" (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

пляж "Центральний" (Труханів острів).

Оболонський район:

пляж "Вербний" (оз. Вербне, вул. Приозерна);

місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);

Наталка 2 (вул. Оболонська Набережна);

пляж "Пуща-Водиця" (ставок Горащиха, 7 лінія).

озеро Йорданське (просп. Степана Бандери)

Деснянський район:

зона відпочинку "Троєщина" (вул. Оноре де Бальзака).

Нагадаємо, у Києві на Водохреща 19 січня буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк".

Як писав Styler, 19 січня в Україні почнеться похолодання.