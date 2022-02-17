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Крещатик перекрыт. В Киеве снова протестуют ФОПы

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 09:43
Крещатик перекрыт. В Киеве снова протестуют ФОПы Фото: в Киеве протестуют ФОПы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обновлено: протестующих оттеснили от дороги.

Фото: правоохранители оттесняют протестующих от дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас протестующие на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной рады Украины.

Фото: в Киеве протестуют ФОПы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Напомним, в январе была акция протеста под Верховной радой, в ходе которой была попытка штурма парламента. Позже стало известно, что пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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