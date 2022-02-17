Крещатик перекрыт. В Киеве снова протестуют ФОПы
Фото: в Киеве протестуют ФОПы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В центре Киева снова протестуют представители движения SaveФОП. Перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Обновлено: протестующих оттеснили от дороги.
Фото: правоохранители оттесняют протестующих от дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сейчас протестующие на Крещатике. Как ранее анонсировали организаторы акции, митинг будет и под зданием Верховной рады Украины.
Фото: в Киеве протестуют ФОПы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Напомним, в январе была акция протеста под Верховной радой, в ходе которой была попытка штурма парламента. Позже стало известно, что пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.