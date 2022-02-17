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Хрещатик перекрито. У Києві знову протестують ФОПи

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 09:43
Хрещатик перекрито. У Києві знову протестують ФОПи Фото: у Києві протестують ФОПи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У центрі Києва знову протестують представники руху SaveФОП. Перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Оновлено: протестувальників відтіснили від дороги.

Фото: правоохоронці відтісняють протестувальників від дороги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз учасники протесту на Хрещатику. Втім, як раніше анонсували організатори акції, мітинг буде і під будівлею Верховної ради України.

Фото: у Києві протестують ФОПи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, у січні була акція протесту під Верховною радою, під час якої була спроба штурму парламенту. Пізніше стало відомо, що постраждали понад 20 людей, зокрема поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.

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