Хрещатик перекрито. У Києві знову протестують ФОПи

У центрі Києва знову протестують представники руху SaveФОП. Перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Оновлено: протестувальників відтіснили від дороги.

Фото: правоохоронці відтісняють протестувальників від дороги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зараз учасники протесту на Хрещатику. Втім, як раніше анонсували організатори акції, мітинг буде і під будівлею Верховної ради України.

Фото: у Києві протестують ФОПи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.