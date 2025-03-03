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Кремлю доведеться збільшити військові витрати, - британська розвідка

Росія, Понеділок 03 березня 2025 11:57
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Кремлю доведеться збільшити військові витрати, - британська розвідка Фото: Військові витрати Росії зростуть у 2025 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляційний тиск робить досить імовірним, що Росія витратить на війну більше, ніж закладено в бюджеті на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, майже напевно інфляція в Росії буде вищою за цільовий показник Центрального банку Росії (ЦБ РФ) у 4% у 2025 році. Це станеться, незважаючи на зусилля ЦБ РФ щодо зниження інфляції шляхом підвищення відсоткових ставок із 7,5% у червні 2023 року до 21% у грудні 2024 року.

За даними британської розвідки, фактичний рівень інфляції 2024 року, ймовірно, був вищим за офіційно оголошений показник.

"Тиск на бізнес майже напевно зросте, якщо процентні ставки залишаться високими у 2025 році. Переважна більшість корпоративних дефолтів майже напевно відбудеться в цивільних галузях, що ще більше збільшить залежність від військово-промислового комплексу для стимулювання економічної активності", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у держбюджеті Росії на 2025 рік військові витрати становлять 145 млрд доларів, що майже на третину більше, ніж у 2024 році.

У 2025 році ця стаття витрат є найбільшою в структурі бюджету - 41%, це рекордний показник з 1991 року. Водночас у бюджеті на 2025 рік було суттєво скорочено частку соціальних видатків

Військові витрати розкрутили маховик інфляції на Росії, вимивають трудові ресурси і забирають більшу частину резервів, що були накопичені в мирні часи.

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