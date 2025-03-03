Кремлю придется увеличить военные расходы, - британская разведка

Инфляционное давление делает весьма вероятным, что Россия потратит на войну больше, чем заложено в бюджете на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, почти наверняка инфляция в России будет выше целевого показателя Центрального банка России (ЦБ РФ) в 4% в 2025 году. Это произойдет, несмотря на усилия ЦБ РФ по снижению инфляции путем повышения процентных ставок с 7,5% в июне 2023 года до 21% в декабре 2024 года.

По данным британской разведки, фактический уровень инфляции в 2024 году, вероятно, был выше официально объявленного показателя.

"Давление на бизнес почти наверняка возрастет, если процентные ставки останутся высокими в 2025 году. Подавляющее большинство корпоративных дефолтов почти наверняка произойдет в гражданских отраслях, что еще больше увеличит зависимость от военно-промышленного комплекса для стимулирования экономической активности", - отмечают в Минобороны Британии.