Кремлівський чорт. Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Путіна словами Гоголя

Як відзначив Данілов кремлівський "чорт-ібліс" занурив світ у суцільну темряву "захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули", а потім запропонував оголосити перемир’я.

"Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду …в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові…можна було догадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога", - пише Данілов.