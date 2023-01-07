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Кремловский черт. Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина словами Гоголя

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Секретарь СНБО Алексей Данилов высмеял "рождественское перемирие" жалкого диктатора Владимира Путина. Приравнял последнего к черту, который был описан в повести "Ночь перед Рождеством".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Данилова.

Как отметил Данилов кремлевский "черт-иблис" погрузил мир в сплошную темноту "захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы", а потом предложил объявить перемирие.

"Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась по сторонам и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу", - пишет Данилов.

Напомним, что российское ничтожество Владимир Путин 5 января приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января по 24:00 7 января "по всей линии боевого столкновения в зоне СВО".

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