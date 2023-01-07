Кремловский черт. Данилов высмеял "рождественское перемирие" Путина словами Гоголя

Как отметил Данилов кремлевский "черт-иблис" погрузил мир в сплошную темноту "захотел отомстить кузнецу, неслабо выгреб от Вакулы", а потом предложил объявить перемирие.

"Испуганный черт бросался во все стороны, предчувствуя свою погибель, узенькая мордочка, которая беспрестанно вертелась по сторонам и нюхала все, что только попадалось, заканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком; ножки были такие тоненькие... А зато сзади... у него болтался хвост, такой острый и длинный, как нынешние мундирные фалды; разве только по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, которые торчали на голове... можно было догадаться, что это... просто черт, которому последнюю ночь осталось бродить по белому свету и подзуживать на грехи добрых людей. Завтра же, как только ударят первые колокола к утрени, побежит он, не оглядываясь, поджав хвост, в свою берлогу", - пишет Данилов.