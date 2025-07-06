Кремлівська стратегія в Молдові? Додон визнав переговори про союз проти Європи
Проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон публічно визнав, що веде переговори про створення єдиного політичного блоку. Нове об'єднання має стати альтернативою проєвропейським силам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові проходять переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.
За його словами, найвірогідніше, що до кінця липня буде оголошено про результати переговорів про створення блоку лівих сил, який на виборах протистоятиме проєвропейським партіям.
"Хочу підтвердити, що ми ведемо переговори, серйозні переговори про створення такого блоку на лівому фланзі", - зауважив він.
Назва такого блоку, за його словами, поки не розголошується. Додон пояснив, що наразі проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.
"Але те, що такий блок може бути створений, я підтверджую", - додав він.
Зазначимо, що Ігор Додон вважається близьким до Росії, в той час, як нинішня президент Майя Санду, навпаки, має проєвропейський вектор.
Нагадаємо, що ще в травні 2022 року Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду.
А вже в листопаді того ж року екс-президент Молдови Ігор Додон вийшов на свободу після домашнього арешту та пообіцяв прийняти участь у мітингах проти влади.
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