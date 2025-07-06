Кремлівська стратегія в Молдові? Додон визнав переговори про союз проти Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові проходять переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

За його словами, найвірогідніше, що до кінця липня буде оголошено про результати переговорів про створення блоку лівих сил, який на виборах протистоятиме проєвропейським партіям.

"Хочу підтвердити, що ми ведемо переговори, серйозні переговори про створення такого блоку на лівому фланзі", - зауважив він.

Назва такого блоку, за його словами, поки не розголошується. Додон пояснив, що наразі проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.

"Але те, що такий блок може бути створений, я підтверджую", - додав він.