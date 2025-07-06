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Кремлевская стратегия в Молдове? Додон признал переговоры о союзе против Европы

Молдова, Воскресенье 06 июля 2025 19:54
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Кремлевская стратегия в Молдове? Додон признал переговоры о союзе против Европы Фото: пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон (facebook.com/dodon.igor1)
Автор: Карина Левицкая

Пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон публично признал, что ведет переговоры о создании единого политического блока. Новое объединение должно стать альтернативой проевропейским силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове проходят переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

По его словам, вероятнее всего, что до конца июля будет объявлено о результатах переговоров о создании блока левых сил, который на выборах будет противостоять проевропейским партиям.

"Хочу подтвердить, что мы ведем переговоры, серьезные переговоры о создании такого блока на левом фланге", - отметил он.

Название такого блока, по его словам, пока не разглашается. Додон пояснил, что сейчас проводят опросы и фокус-группы для того, чтобы понять, какое название лучше подойдет.

"Но то, что такой блок может быть создан, я подтверждаю", - добавил он.

Отметим, что Игорь Додон считается близким к России, в то время, как нынешняя президент Майя Санду, наоборот, имеет проевропейский вектор.

Напомним, что еще в мае 2022 года Додона задержали по делу о коррупции и государственной измене.

А уже в ноябре того же года экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу после домашнего ареста и пообещал принять участие в митингах против власти.

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