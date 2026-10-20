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У Кремлі зробили заяву про майбутню зустріч Путіна і Віткоффа

13:35 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

У Кремлі сподіваються, що американський переговорник Стів Віткофф скоро розповість главі Кремля Путіну про розмови з українцями та європейцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова для росЗМІ.

Журналісти нагадали, що сьогодні в Норвегії відбудуться переговори щодо врегулювання в Україні. У них візьмуть участь переговірники Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер, президент Фінляндії Александр Стубб і президент України Володимир Зеленський.

Пєскова запитали, чи поїде Віткофф після цього до Росії і чи є така зустріч у графіку глави Кремля.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом вдасться організувати зустріч і американські переговорники, пан Віткофф, зможуть поінформувати президента Путіна про свої контакти і з українцями, і з європейцями, а також продовжити обмін сигналами між Вашингтоном і Москвою з низки дуже важливих тем", - сказав Пєсков.

"Кожного разу такі зустрічі видаються нам дуже важливими, вони щоразу своєчасні, вони дуже змістовні, і ми високо цінуємо посередницькі зусилля американських переговорників", - додав він.

Окрема журналістка попросила уточнити, чи правда, що зустріч Віткоффа і Кушнера з главою Кремля пройде в Петербурзі, як пишуть ЗМІ.

"Ми інформуватимемо вас про те, коли і де пройде зустріч", - відповів Пєсков.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт зі США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах.

Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.

Як повідомляло РБК-Україна, Пєсков також заявив, що остаточні домовленості про завершення війни без представників Києва неможливі.

Він не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити на переговорах від України.

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Російська ФедераціяУкраїнаПєсков