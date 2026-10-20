У Кремлі зробили заяву про майбутню зустріч Путіна і Віткоффа

Журналісти нагадали, що сьогодні в Норвегії відбудуться переговори щодо врегулювання в Україні. У них візьмуть участь переговірники Трампа Стів Віткофф, Джаред Кушнер, президент Фінляндії Александр Стубб і президент України Володимир Зеленський.

Пєскова запитали, чи поїде Віткофф після цього до Росії і чи є така зустріч у графіку глави Кремля.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом вдасться організувати зустріч і американські переговорники, пан Віткофф, зможуть поінформувати президента Путіна про свої контакти і з українцями, і з європейцями, а також продовжити обмін сигналами між Вашингтоном і Москвою з низки дуже важливих тем", - сказав Пєсков.

"Кожного разу такі зустрічі видаються нам дуже важливими, вони щоразу своєчасні, вони дуже змістовні, і ми високо цінуємо посередницькі зусилля американських переговорників", - додав він.

Окрема журналістка попросила уточнити, чи правда, що зустріч Віткоффа і Кушнера з главою Кремля пройде в Петербурзі, як пишуть ЗМІ.

"Ми інформуватимемо вас про те, коли і де пройде зустріч", - відповів Пєсков.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт зі США та Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах.

Зеленського на цю зустріч запрошувати не планують.