В Кремлі раптом відхрестились від ідеї мирних переговорів без участі України
У Кремлі прокоментували можливість мирних переговорів без участі України та заявили, що остаточні домовленості про завершення війни без представників Києва неможливі.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами Пєскова, Росія високо цінує зусилля Сполучених Штатів щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні. Водночас він наголосив, що без участі української сторони досягти остаточних домовленостей не вдасться.
"Остаточного врегулювання українського конфлікту без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", – заявив речник Кремля.
При цьому Пєсков не уточнив, кого саме Москва хотіла б бачити представником України на переговорах. Також він не назвав можливого формату майбутніх зустрічей.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомило, що Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт за участю США та Китаю, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах. Президента України Володимира Зеленського на зустріч запрошувати не планують.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував цю ідею, заявивши, що такий формат лише заохотить Росію продовжувати війну. Натомість він виступив за переговори за участю України, США та Росії.