У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна на саміті в Китаї
Росія пропонує провести в листопаді тристоронній саміт із США і Китаєм, щоб домовитися про завершення війни на вигідних для Москви умовах. Президента України Володимира Зеленського на зустріч кликати не планують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю речника Кремля Дмитра Пєскова The Wall Street Journal.
"Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі", - заявив Пєсков.
Раніше він називав корисною можливу зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Помічник Путіна Юрій Ушаков на початку жовтня уточнював, що ініціатива провести переговори має виходити від Китаю, якщо Трамп підтвердить участь у саміті.
Тим часом Трамп демонстративно уникає тиску на Москву. Він заморозив закон про санкції проти Росії, пояснивши це небажанням відштовхнути Москву від переговорів. Відповідальність за затягування війни президент США перекладає на Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що кроки Вашингтона виглядають як спроба схилити Україну до капітуляції. За його словами, у Трампа хороші стосунки з Путіним, але змусити його закінчити війну президент США поки не може.