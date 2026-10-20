В Кремле сделали заявление о предстоящей встрече Путина и Уиткоффа

В Кремле надеются, что американский переговорщик Стив Уиткофф скоро расскажет главе Кремля Путину о разговорах с украинцами и европейцами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для росСМИ.
Журналисты напомнили, что сегодня в Норвегии состоятся переговоры по урегулированию в Украине. В них примут участие переговорщики Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский.
Пескова спросили, поедет ли Виткофф после этого в Россию и есть ли такая встреча в графике главы Кремля.
"Мы надеемся, что в ближайшее время удастся организовать встречу и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по ряду очень важных тем", - сказал Песков.
"Каждый раз такие встречи кажутся нам очень важными, они всегда своевременны, они очень содержательны, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков", - добавил он.
Отдельная журналистка попросила уточнить, правда ли, что встреча Уиткоффа и Кушнера с главой Кремля пройдет в Петербурге, как пишут СМИ.
"Мы будем информировать вас о том, когда и где пройдет встреча", - ответил Песков.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны на выгодных для Москвы условиях.
Зеленского на встречу приглашать не планируют.
Как сообщало РБК-Украина, Песков также заявил, что окончательные договоренности о завершении войны без представителей Киева невозможны .
Он не уточнил, кого именно Москва хотела видеть на переговорах от Украины.