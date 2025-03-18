У Кремлі зробили заяву про майбутню розмову Трампа з Путіним

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у розмові з представниками ЗМІ дав стверджу відповідь на запитання про заплановану розмову між Трампом та Путіним.

"Так, так воно і є. Така розмова запланована на вівторок", - заявив він..

Напередодні американський лідер сказав, що планує поговорити з Путіним у вівторок, 18 березня, та обговорити питання припинення російсько-української війни та можливого перемир'я.

За словами Трампа, таке рішення він ухвалив після "позитивних" переговорів між його спеціальним представником Стівом Віткоффом і Путіним у Москві минулого тижня.

Трамп також розповів, що протягом вихідних було виконано багато роботи, і він вважає, що у Вашингтона є "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні.

Крім того, президент США заявив, що під час розмови з російським диктатором він говоритиме про землю та "електростанції", але не розкрив подробиць.

Нині, відповідаючи на запитання щодо цих зауважень, у Кремлі розповіли, що не вважають за доцільне коментувати майбутні переговори Трампа з Путіним.

Майбутня розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, напередодні ввечері президент США Трамп розповів, що проведе переговори з Путіним 18 березня вранці за часом Вашингтону (враховуючи різницю в часі, це ймовірно буде вдень середи за київським часом).

Бесіда відбудеться в рамках наполягань Трампа щодо можливого 30-денного режиму припинення вогню на театрі російсько-українських воєнних дій.

Зазначимо, про таке перемир'я 11 березня було погоджено за підсумками зустрічі у Джидді (Саудівська Аравія) між делегаціями України та США - там американська сторона запропонувала запровадити всеосяжне перемир'я з РФ на 30 днів, й офіційний Київ погодився на дану ідею.

Варто додати, що РФ досі не дала однозначної відповіді, чи готова вона до такого перемир'я. Раніше Путін висував певні умови, на яких це може відбутися.

Пізно ввечері 17 березня у розмові з журналістами Трамп заявив, що Росія "погодиться" на 30-денне перемир'я з Україною.