В Кремле сделали заявление о предстоящем разговоре Трампа с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре с представителями СМИ дал утвердительный ответ на вопрос о запланированном разговоре между Трампом и Путиным.

"Да, так оно и есть. Такой разговор запланирован на вторник", - заявил он.

Накануне американский лидер сказал, что планирует поговорить с Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить вопрос прекращения российско-украинской войны и возможного перемирия.

По словам Трампа, такое решение он принял после "положительных" переговоров между его специальным представителем Стивом Уиткоффом и Путиным в Москве на прошлой неделе.

Трамп также рассказал, что в течение выходных было проделано много работы, и он считает, что у Вашингтона есть "очень хорошие шансы" завершить войну в Украине.

Кроме того, президент США заявил, что во время разговора с российским диктатором он будет говорить о земле и "электростанциях", но не раскрыл подробностей.

Сейчас, отвечая на вопрос об этих замечаниях, в Кремле рассказали, что не считают целесообразным комментировать предстоящие переговоры Трампа с Путиным.

Будущий разговор Трампа и Путина

Напомним, накануне вечером президент США Трамп рассказал, что проведет переговоры с Путиным утром 18 марта по времени Вашингтона (учитывая разницу во времени, это вероятно будет днем ​​среды по киевскому времени).

Беседа состоится в рамках усилий Трампа по возможному 30-дневному режиму прекращения огня на театре российско-украинских военных действий.

Отметим, о таком перемирии 11 марта было согласовано по итогам встречи в Джидде (Саудовская Аравия) между делегациями Украины и США - там американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней, и официальный Киев согласился на данную идею.

Следует добавить, что РФ до сих пор не дала однозначного ответа, готов ли он к такому перемирию. Ранее Путин выдвигал определенные условия, на которых это может произойти.

Поздним вечером 17 марта в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.