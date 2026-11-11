У Кремлі зробили перші заяви щодо переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі триває другий день тристоронніх мирних переговорів, під час яких російська делегація не здійснює жодних контактів із європейськими представниками.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, будь-які контакти з європейськими учасниками переговорів не входили у плани російської делегації.

"Ні, такі контакти не планувалися, не малися на увазі, і таких контактів не було", - сказав Пєсков.

Речник Кремля ухилився від прямих відповідей на запитання про проміжні результати зустрічі, зазначивши, що висновки можна буде робити лише після завершення другого дня переговорів, коли делегація офіційно оприлюднить їхні підсумки.

Водночас він додав, що російського диктатора Володимира Путіна інформують про перебіг подій "у постійному режимі".

Бачення майбутніх гарантій безпеки

Тим часом директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін зробив заяву щодо майбутніх гарантій безпеки.

За його словами, такі гарантії можуть реалізовуватися через створення нових оборонних союзів або укладення комплексних політичних домовленостей.

У російському відомстві також припустили сценарій, за якого окремі країни НАТО можуть вести переговори з Москвою про подібні гарантії самостійно.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни.

Перед основною зустріччю українська делегація провела консультації з американськими та європейськими партнерами. До них долучилися представники Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.