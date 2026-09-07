У Кремлі зробили нову заяву про перемовини після візитів Кушнера й Віткоффа

Пєсков заявив, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо України. За його словами, Москва нібито високо цінує миротворчі зусилля американської сторони.

Речник Кремля додав, що глава Кремля Володимир Путін особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру.

Пєсков не розповів, чим пропозиції емісарів США під час зустрічі з Путіним відрізнялися від так званої "формули Анкоріджа".

Також у Кремлі кажуть, що поки не мають інформації про результати контактів американських переговорників з керівництвом України.

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з Путіним.