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В Кремле сделали новое заявление о переговорах после визитов Кушнера и Уиткоффа

14:17 07.09.2026 Пн
2 мин
Что сказали в Кремле после визитов посланцев Трампа?
aimg Елена Чупровская
Фото: американские посланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в Киеве (РБК-Украина)

В Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах после визита американских посланников сначала в Москву, а затем в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, которые цитируют росСМИ.

Песков заявил, что Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, Москва вроде бы высоко ценит миротворческие усилия американской стороны.

Спикер Кремля добавил, что глава Кремля Владимир Путин лично благодарил президента США Дональда Трампа за стремление к миру.

Песков не рассказал, чем предложения эмиссаров США во время встречи с Путиным отличались от так называемой "формулы Анкориджа".

Также в Кремле говорят, что пока нет информации о результатах контактов американских переговорщиков с руководством Украины.

Напомним, в субботу, 5 сентября, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным.

Встреча в Кремле продолжалась около трех часов. Диктатор РФ в начале разговора заявил, что ситуация в Украине "сложная".

На следующий день, 6 сентября, американская делегация впервые приехала в Киев, где провела несколько раундов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем к разговору присоединились представители Британии, Франции и Германии.

Стороны обсудили гарантии безопасности и территориальный вопрос.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам встречи президент Зеленский заявил, что американские посланники приехали не зря.

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