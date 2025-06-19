У Кремлі зробили нову заяву по можливу зустріч Путіна з Зеленським і Трампом

Перспектива зустрічі Трампа і Путіна

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.

Пізніше Трамп сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.

Також нещодавно у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін нібито принципово "за" зустрічі з Трампом і Зеленським. Втім, Москва хоче, щоб зустріч відбулася у разі досягнення результату на прямих переговорах делегацій Росії та України.

Напередодні Путін стверджував, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але не підписувати документи.

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