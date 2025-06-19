В Кремле сделали новое заявление по возможной встрече Путина с Зеленским и Трампом

Перспектива встречи Трампа и Путина

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где 16 мая встречались делегации Украины и РФ, если "если это будет уместно". Однако этого так и не произошло.

Позже Трамп сказал, что встретится с Путиным, как только такую встречу смогут организовать.

Также недавно в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принципиально "за" встречи с Трампом и Зеленским. Впрочем, Москва хочет, чтобы встреча состоялась в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины.

Накануне Путин утверждал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не подписывать документы.

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