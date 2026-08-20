У Кремлі знову заявили про неможливість миру й переклали провину на Київ

Речник РФ Дмитро Пєсков заявив, що передумов для мирного врегулювання війни проти України зараз немає і пов'язав це з нібито позицією Києва.

Це вже не перша подібна теза Кремля: раніше в Москві неодноразово перекладали відповідальність за відсутність прогресу на українську сторону, попри те, що саме Росія продовжує атаки.

Окремо Пєсков торкнувся можливого візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера до Росії. За його словами, точних дат такого візиту наразі немає.

Втім, він додав, що обидва посланці нібито залишаються "бажаними співрозмовниками" для російської сторони й особисто для російського диктатора Володимира Путіна.