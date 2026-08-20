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В Кремле снова заявили о невозможности мира и перевели вину на Киев

13:49 20.08.2026 Чт
1 мин
В то же время в Москве назвали посланцев Трампа "желательными собеседниками"
aimg Валерия Абабина
Фото: Спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

В Москве еще раз заявили, что мир сейчас невозможен, и снова обвинили Киев. Отдельно там коснулись визита посланцев Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС .

Спикер РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования войны против Украины сейчас нет и связал это с якобы позицией Киева.

Это уже не первый подобный тезис Кремля: ранее в Москве неоднократно переводили ответственность за отсутствие прогресса на украинскую сторону, несмотря на то, что именно Россия продолжает атаки.

Отдельно Песков коснулся возможного визита спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Россию. По его словам, точных дат такого визита пока нет.

Впрочем, он добавил, что оба посланника якобы остаются "желательными собеседниками" для российской стороны и лично для российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер с начала года несколько раз приезжали в Москву, однако так и не посетили Киев.

Впоследствии источники сообщали, что они поедут в РФ и Украину только при наличии новых поводов для обсуждения, а визита "для фотосессии" не будет.

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