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У Кремлі знову заявили про неможливість миру й переклали провину на Київ

13:49 20.08.2026 Чт
1 хв
Водночас у Москві назвали посланців Трампа "бажаними співрозмовниками"
aimg Валерія Абабіна
У Кремлі знову заявили про неможливість миру й переклали провину на Київ Фото: Спікер Кремля Дмитро Песков (Getty Images)
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У Москві вкотре заявили, що мир зараз неможливий, і знову звинуватили Київ. Окремо там торкнулися візиту посланців Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

Речник РФ Дмитро Пєсков заявив, що передумов для мирного врегулювання війни проти України зараз немає і пов'язав це з нібито позицією Києва.

Це вже не перша подібна теза Кремля: раніше в Москві неодноразово перекладали відповідальність за відсутність прогресу на українську сторону, попри те, що саме Росія продовжує атаки.

Окремо Пєсков торкнувся можливого візиту спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера до Росії. За його словами, точних дат такого візиту наразі немає.

Втім, він додав, що обидва посланці нібито залишаються "бажаними співрозмовниками" для російської сторони й особисто для російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер від початку року кілька разів приїжджали до Москви, однак так і не відвідали Київ.

Згодом джерела повідомляли, що вони поїдуть до РФ та України лише за наявності нових приводів для обговорень, а візиту "для фотосесії" не буде.

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