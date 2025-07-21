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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Кремлі знову заговорили про зустріч Путіна і Трампа, але є умова

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російськім ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін може зустрітись з Трампом тільки у тому випадку, якщо той відвідає Китай.

Що відомо про можливу зустріч Путіна і Трампа

Нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

Водночас, на вихідних ЗМІ писали, що Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

При цьому днями у Кремлі заявили, що нічого не знають про підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Сам же Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.

Пізніше президент США сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.

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Володимир ПутінКитайДональд Трамп