У Кремлі знову заговорили про зустріч Путіна і Трампа, але є умова

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російськім ЗМІ.
За словами Пєскова, Путін може зустрітись з Трампом тільки у тому випадку, якщо той відвідає Китай.
Нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
За даними ЗМІ, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.
Водночас, на вихідних ЗМІ писали, що Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.
При цьому днями у Кремлі заявили, що нічого не знають про підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Сам же Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де 16 травня зустрічалися делегації України і РФ, якщо "якщо це буде доречно". Проте цього так і не сталося.
Пізніше президент США сказав, що зустрінеться з Путіним, як тільки таку зустріч зможуть організувати.
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